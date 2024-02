Guiné-Bissau com problemas de internet nas últimas 48 horas

A Guiné-Bissau está com problemas de acesso à internet há 48 horas com as duas operadoras que fornecem o serviço a tentarem resolver o problema, que defendem ter origem no estrangeiro.

Contactadas pela Lusa, fontes das duas únicas operadoras que fornecem a internet à Guiné-Bissau, ambas empresas de capitais totalmente estrangeiras, assinalaram que os técnicos estão a trabalhar no sentido de resolver o problema.

Durante todo o dia de terça-feira, as duas empresas enviaram mensagens de texto aos clientes a lamentar a situação e a prometer uma resolução rápida.

"Caro cliente, informamos que os trabalhos para restabelecer a conexão à internet continuam em curso. Lamentamos profundamente os transtornos causados", refere, em comunicado, uma das operadoras.

A outra operadora ainda está a fornecer, de forma esporádica, o serviço de internet, embora suficiente apenas para algumas aplicações de chamadas de voz e envio de textos.

Apenas é possível aceder a algum sinal de internet para clientes que tenham uma antena fixa, o que já não se consegue para quem utiliza os dados móveis.

Fonte desta empresa, cuja sede principal é no Senegal, explicou à Lusa que "através do backup" a partir de Dacar tem sido possível obter algum sinal de internet.

A mesma fonte previu que o serviço seria reposto na terça-feira, o que não aconteceu.