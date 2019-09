O presidente da Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras (Centif) da Guiné-Bissau, Justino Sá, disse esta sexta-feira à Lusa que o país poderá perder a colaboração de instituições financeiras internacionais por suspeita de branqueamento de capitais.Para já, indicou Justino Sá, a Guiné-Bissau figura "numa espécie de lista" negra do Giaba (Grupo intergovernamental de ação contra o branqueamento de dinheiro na África Ocidental) na chamada "declaração pública", entre os 17 países africanos que compõem a organização.Além dos 15 países da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) fazem ainda parte do Giaba São Tomé e Príncipe e as Comores.De acordo com o presidente da Centif, estrutura do Ministério das Finanças guineense, o Giaba "cansou-se com a forma como a questão de suspeitas de branqueamento de capitais" tem sido tratada na Guiné-Bissau, onde, enfatizou, ainda ninguém foi julgado e condenado pela justiça em decorrência daqueles fenómenos, frisou.Justino Sá afirmou que "há sinais palpáveis de branqueamento de capitais e de corrupção", há apreensão de "grandes quantidades de droga", mas ainda não se assistiu situações em que os envolvidos são julgados pela justiça.O responsável, jurista formado pela Faculdade de Direito de Bissau, apontou ainda o dedo aos bancos comerciais que, disse, não têm colaborado "de forma efetiva" com o Centif no fornecimento de elementos probatórios perante suspeitas de branqueamento de capitais.A legislação contra o combate ao crime também é considerada deficitária e para colmatar a situação o Centif entregou em junho passado ao parlamento uma proposta de lei para a criminalização do crime individual, já que o país apenas tem um dispositivo contra o crime organizado.Justino Sá indicou que ainda aguarda por uma resposta do parlamento sobre o assunto, salientando que todos os países do Giaba já possuem um instrumento do género.Se o Giaba decidir avançar com a publicação da sanção contra a Guiné-Bissau, Justino Sá não ficará surpreendido."Os parceiros têm motivos para desconfiarem da Guiné-Bissau. Porque é que nunca vimos algum traficante a ser condenado na Guiné-Bissau", questionou Justino Sá, sublinhando que "o mundo até pode perguntar o que se passa neste país".Esta semana foram apreendidas cerca de duas toneladas de cocaína no norte da Guiné-Bissau, a maior apreensão de droga de sempre no país, numa operação em que foram ainda detidas dez pessoas.A secção da Missão Integrada da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau iniciou na quinta-feira uma formação dirigida à polícia, procuradores e juízes sobre processos e julgamentos de crimes de lavagem de dinheiro.O objetivo da formação é aumentar a capacidade daqueles atores no seu combate para prevenir o narcotráfico e crime organizado.