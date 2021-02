Guiné-Bissau já está a atualizar plano de prevenção devido a surto de Ébola na Guiné-Conacri

O coordenador do Centro de Operações de Emergências de Saúde da Guiné-Bissau disse esta quarta-feira à Lusa que o plano de resposta ao Ébola, elaborado em 2014, está a ser atualizado devido a um surto na vizinha Guiné-Conacri.

"Já criámos uma comissão para rever o plano que se vai reunir ainda hoje à tarde para elaborar um documento que será levado a Conselho de Ministros para o Governo tomar decisões sobre o que será feito", afirmou Dionísio Kumba.

A Guiné-Bissau foi um dos países notificados pela Organização Mundial da Saúde devido aos surtos de Ébola que apareceram recentemente na República Democrática do Congo e na Guiné-Conacri, país com o qual faz fronteira.



ONU anuncia 15 milhões de dólares para resposta na República Democrática do Congo e Guiné-Conacri

As Nações Unidas anunciaram um apoio de 15 milhões de dólares (cerca de 12,4 milhões de euros) para responder aos surtos de Ébola na República Democrática do Congo e na Guiné-Conacri, que já causaram sete mortes.

De acordo com o secretário-geral adjunto das Nações Unidas (ONU) para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, este valor inicial será mobilizado através do Fundo Central de Resposta de Emergência das Nações Unidas (CERF).

"Quebrar a cadeia de transmissão é a prioridade, por isso estamos a libertar um financiamento rápido para a sensibilização comunitária, a prevenção e controlo de infeções e a vacinação" disse Lowcock.