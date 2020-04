Guiné-Bissau pede financiamento de crédito rápido ao FMI

As autoridades no poder na Guiné-Bissau anunciaram esta terça-feira que pediram ao Fundo Monetário Internacional (FMI) um financiamento de crédito rápido devido ao impacto económico que a covid-19 está a ter no país.

"Fiz uma carta para pedir um financiamento de crédito rápido, que o FMI também está a disponibilizar aos países frágeis, como a Guiné-Bissau", disse hoje à Lusa João Fadiá, ministro das Finanças do Governo de Nuno Nabian.

Segundo João Fadiá, o pedido já está em Washington e está a ser trabalhado com a equipa do FMI que tem o dossiê da Guiné-Bissau, liderada por Max Alier.