Presidente interino da Guiné-Bissau renuncia ao cargo

O Presidente interino da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, renunciou este domingo ao cargo, alegando que os interesses dos guineenses são superiores aos seus.

A renuncia foi feita na casa de Cipriano, em Bissau, numa declaração aos jornalistas.

Contudo, Cipriano Cassamá afirmou que vai voltar ao cargo de presidente do parlamento.

Na sexta-feira, o presidente da Assembleia Nacional Popular tomou posse como Presidente da República interino, com base no artigo da Constituição que prevê que a segunda figura do Estado tome posse em caso de vacatura na chefia do Estado.