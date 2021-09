Guiné-Bissau volta a registar um morto e 21 novos casos 

A Guiné-Bissau registou mais um morto e 21 novos casos de pessoas infetadas pelo coronavirus responsável pela pandemia, anunciou este sábado o Alto comissariado contra a covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, uma pessoa morreu, fazendo subir para 121 o número de mortes pela covid-19 desde que a pandemia foi declarada no país em março de 2020.

Depois de os últimos três dias sem assinalar mortes pela covid-19, o país voltou a registar esta sábado falecimento de uma pessoa devido à doença, indicou o Alto Comissariado.

A Guiné-Bissau tem atualmente 818 casos ativos, 48 pessoas internadas (um aumento de 12 pessoas), e 24 pessoas dadas como recuperadas da doença que já afetou 5.829 pessoas desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.