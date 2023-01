Guiné Equatorial é o terceiro país mais corrupto de África

A Guiné Equatorial manteve o 171.º lugar, entre 180, no Índice de Perceção da Corrupção, bem como a mesma pontuação (17) que em 2021, sendo o terceiro país mais corrupto em África, segundo um relatório esta terça-feira divulgado.

A edição deste ano do Índice de Perceção da Corrupção (CPI, na sigla em inglês), elaborado pela organização não-governamental (ONG) Transparência Internacional, mostra que a Guiné Equatorial "continua a sofrer uma exploração implacável às mãos da família que governa o país".

Considerado pela Transparência Internacional como o terceiro país mais corrupto de África -- apenas à frente do Sudão do Sul e da Somália -, a ONG destaca que os "sistemas político, económico e jurídico do país são todos controlados pelo Presidente Teodoro Obiang Nguema, parentes e cúmplices por quase quatro décadas".