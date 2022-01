Guiné Equatorial é o único país lusófono em recessão este ano

O Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais (UNDESA) prevê que a Guiné Equatorial seja a única economia lusófona em recessão, depois de ter interrompido, no ano passado, seis anos de crescimento negativo.

De acordo com as previsões do UNDESA, a Guiné Equatorial deverá registar, este ano, um crescimento negativo de 0,6%, ligeiramente melhor que a recessão de 0,7% que os técnicos do UNDESA estimam para o mais recente país lusófono em 2022.

A Guiné Equatorial está em recessão desde 2015, tendo apenas conseguido interromper a trajetória negativa no ano passado, em que a ONU estima que a economia tenha crescido 1,9%.