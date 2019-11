Guineenses vão este domingo às urnas para escolher novo presidente

Mais de 760 mil eleitores são este domingo chamados às urnas para escolher o próximo presidente da Guiné-Bissau, numas eleições que podem pôr fim ao clima de instabilidade política vivido nos últimos anos.Nas presidenciais estão frente a frente o atual presidente e recandidato José Mário Vaz e o antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, assim como dez outros candidatos.A Guiné-Bissau voltou a viver um clima de tensão política no final de outubro quando o presidente José Mário Vaz demitiu o governo de Aristides Gomes, saído das legislativas de 10 de março, e nomeou um liderado por Faustino Imbali.Aristides Gomes recusou sair e a Guiné-Bissau viveu durante dez dias com dois primeiros-ministros, até a comunidade internacional ter condenado a atuação do presidente e exigido a demissão de Faustino Imbali.A representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Rosine Coulibaly, pediu ontem aos candidatos para respeitarem o código de conduta eleitoral. Em Portugal, estão inscritos para votar 2143 eleitores.