Guterres defende investimento a fundo no Níger para combater terrorismo

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta segunda-feira que a comunidade internacional "deve investir a fundo" na ajuda ao exército do Níger para combater os grupos terroristas que operam no país e na região africana.

"Hoje [2 de maio], acredito que ao olhar para o notável desempenho do exército do Níger, a comunidade internacional deve investir a fundo no reforço da capacidade do exército do Níger", disse Guterres durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente nigerino, Mohamed Bazoum, em Niamey, a capital do país.

De acordo com o secretário-geral da ONU, o investimento devia ser direcionado para equipamento e para treino.