Guterres diz que mudanças inconstitucionais nos governos potenciam terrorismo em África

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres disse esta terça-feira que fatores como pobreza, fome, desemprego e mudanças inconstitucionais nos governos criam um "terreno fértil" para a expansão de grupos terroristas em África.

Num debate de alto nível do Conselho de Segurança da ONU para abordar formas de prevenir e combater o terrorismo, presidido pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, o secretário-geral frisou que nenhuma idade, cultura, religião, nacionalidade ou região está imune ao terrorismo, mas avaliou que a situação em África é "especialmente preocupante".

"Estou profundamente preocupado com os ganhos que os grupos terroristas estão a obter no Sahel e em outros lugares. Comunidade por comunidade, eles ampliam o seu alcance. A trilha do terror está a alargar-se, com combatentes, fundos e armas fluindo cada vez mais entre as regiões e por todo o continente -- e com novas alianças sendo forjadas com o crime organizado e grupos de pirataria", alertou Guterres.