O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu esta quinta-feira à junta militar no poder no Mali que apresente "um calendário eleitoral aceitável", um dia antes das manifestações convocadas pelos militares para protestar contra as sanções impostas pela CEDEAO.

"É absolutamente essencial que o governo do Mali apresente um calendário aceitável para realizar eleições", disse Guterres durante um encontro com a imprensa.

António Guterres acrescentou que espera "contactar rapidamente" as novas autoridades em Bamaco.