Guterres pede "fim imediato" dos "combates violentos" em Bissau

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou esta terça-feira ao "fim imediato" dos "combates violentos" em Bissau e ao "pleno respeito pelas instituições democráticas do país".

Num comunicado distribuído pelo seu porta-voz, Guterres disse estar "profundamente preocupado com a notícia de combates violentos em Bissau", onde está a decorrer um golpe de Estado, com o palácio do Governo e do Presidente da República cercados por homens armados.

Na mensagem, o antigo primeiro-ministro português pede também "o fim imediato dos combates e o pleno respeito pelas instituições democráticas do país".

Desde a hora do almoço, já foram ouvidos tiros de bazuca e rajadas de metralhadora junto ao palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

A cidade está com muito menos gente do que o habitual e são visíveis apenas aparato de segurança em redor do Palácio Presidencial, na Praça do Império, e junto ao Palácio do Governo, onde decorria um Conselho de Ministros que terá sido interrompido por um assalto militar, segundo fontes ouvidas pela Lusa.

Estes incidentes na capital guineense decorrem dias depois de uma remodelação do executivo, decidida pelo Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, que foi contestada inicialmente pelo partido liderado pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam. Posteriormente, o líder do Governo disse que concordava com a remodelação feita.

As relações entre o chefe de Estado e do executivo têm sido marcadas nos últimos meses por um clima de tensão, agravada nos últimos meses de 2021 por causa de um avião Airbus A340, que o Governo mandou reter no aeroporto de Bissau, onde aterrou vindo da Gâmbia, com autorização presidencial.

Entre os governantes afastados na remodelação está o ex-secretário de Estado da Ordem Pública guineense Alfredo Malu, que disse que a sua saída está relacionada com a sua atuação no caso do avião retido no aeroporto de Bissau.

Nas declarações aos jornalistas, o ex-secretário de Estado sublinhou que o Presidente da República considerou que foi da sua autoria a ordem de inspeção ao aparelho por parte de uma equipa de peritos norte-americanos.

O primeiro-ministro começou por dizer que o aparelho tinha entrado no país de forma ilegal e que trazia a bordo carga suspeita, mas dias depois afirmou, perante os deputados no parlamento, que uma peritagem internacional, por si solicitada, concluiu que não se tratava disso, mas sem mais detalhes.