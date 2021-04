“Há muitas crianças desacompanhadas”: O drama da crise humanitária em Cabo Delgado com ataques terroristas

A violência jihadista na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, já fez mais de 700 mil refugiados e está a deixar marcas profundas nos que escaparam para Pemba. "Há muitas crianças desacompanhadas", afirmou à Lusa Margarida Loureiro, chefe local do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, acrescentando que os que fugiram "estão muito traumatizados, em estado de choque".Na quinta-feira chegaram de barco a Pemba mais 1200 refugiados, resgatados depois de passarem vários dias escondidas junto ao recinto do projeto de gás da Total, em Afungi. Para quase todos foi possível encontrar abrigo junto de familiares ou amigos, mas 100 ficaram em condições precárias."Temos muitas crianças desacompanhadas, separadas das famílias", diz Margarida Loureiro, salientando que quem viveu o que viveram estas pessoas não pode estar bem. Apesar da imensa resiliência de adultos e menores, "a partir do momento em que percebem que estão a salvo em Pemba começam a mostrar as emoções". E o sofrimento vem ao de cima, a par de relatos de violência e abusos contra mulheres e menores.O hospital de Pemba recebeu 81 feridos do ataque a Palma, 8 dos quais continuam internados. A Suíça disponibilizou, entretanto, 850 mil euros para apoio aos deslocados.Dias depois de desvalorizar a gravidade do ataque a Palma, afirmando que "já houve pior", o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, pediu ontem ao país que reze e reflita pelo fim do sofrimento das populações atingidas pela violência em Cabo Delgado. O Conselho Cristão de Moçambique apelou também à "força e coragem" face ao sofrimento e instou "o povo sofredor a não se deve deixar derrotar". Nyusi, refira-se, é acusado de pouco fazer para debelar a revolta que desde 2017 já fez mais de dois mil mortos.