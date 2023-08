Há portugueses no voo de resgate recém-chegado a Paris

Cidadãos portugueses encontram-se entre as 262 pessoas retiradas do Níger pelo avião francês vindo do país africano, que esta noite aterrou no aeroporto Paris-Roissy Charles de Gaulle, segundo dados da diplomacia francesa.

A ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, afirmou que "há 262 pessoas a bordo do avião, um Airbus A330, incluindo uma dúzia de crianças", sendo "quase todos os passageiros" de nacionalidade francesa, escreve a agência de notícias France Presse (AFP).

O voo transportou igualmente cidadãos portugueses, além de nigerianos, belgas, etíopes e libaneses, segundo a informação prestada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de França à imprensa presente no aeroporto de Roissy.