A Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade da Namíbia está a desenvolver um plano de deteção da Covid-19 que consiste em treinar cães capazes de identificar, pelo faro, o novo coronavírus.



De acordo com o diário Namibian, de Windhoek, a capital do país, os cães serão colocados em locais estratégicos, como fronteiras e aeroportos, no sentido de identificar portadores da doença que terão um cheiro diferente das pessoas não infetadas.





"Estes cães são extremamente eficazes na identificação da Covid-19", disse àquele diário, Conrad Brain, médico e professor na universidade sediada em Windhoek. O universitário realça ainda que este programa de treino de cães conta com a colaboração de instituições universitárias em França e na Finlândia.Nesta fase, o treino contempla as raças beagle e pastor alemão e conta com o apoio técnico da polícia da Namíbia e do ministério da Saúde daquele país africano.