Hélio Batalha: “Quando estou no palco sinto que o 'show' é nosso. Não é meu”

O rapper cabo-verdiano tem um novo disco no mercado, ‘Di Cairo a Cabo’, um compilado de canções que retratam a realidade africana. ‘Dexam Bua’, ‘Imortal, ou ´Sima Nu Sta Nu Ka Podi Fica’ são alguns temas já bastante conhecidos do seu público, constituído por várias gerações que se identificam com a sua luta por melhores condições sociais e humanas no continente africano.



Uma das músicas que tem feito bastante sucesso em Cabo Verde é ‘Dexam Bua’ (Deixa-me voar), que fala da luta diária de um cabo-verdiano comum. "Uma luta difícil. Muito complicada. Todos os dias nos deparamos com barreiras, dificuldades, armadilhas. Com pessoas que não nos querem deixar voar. Essa necessidade de voar é importante. Temos essa vontade. Têm que nos deixar voar. Fala também da importância da família principalmente do papel da mãe nessa luta diária. O sucesso da música deve-se muito a isso, da importância que os cabo-verdianos dão à figura materna", refere Hélio Batalha.





O tema é interpretado em parceria com Sónia Sousa, que também faz parte da Harmonia: concebeu uma residência artística na ilha de São Vicente e um dos resultados foi esta música que virou um verdadeiro êxito em Cabo Verde.‘Di Cairo a Cabo’ foi apresentado durante o último mês de abril no Atlantic Music Expo (AME), na cidade da Praia. Um concerto que começou com uma homenagem aos militares mortos este ano num acidente durante o incêndio da Serra Malagueta, no interior da ilha de Santiago, e terminou com o cantor a convidar muitas crianças que assistiam ao concerto a subirem ao palco para cantar também."Quando estou no palco sinto que o ‘show’ é nosso. Não é meu. O ambiente, o palco, o lugar, têm um papel importante. As pessoas têm que participar. Sinto que é uma missão trazer as pessoas para o 'show', têm que sentir que sou um irmão. O concerto do AME foi especial. A participação das crianças no final, e as pessoas que cantaram e fizeram parte do ‘show’, foram muito importantes para mim. Tem que ser um diálogo intenso, de sentimentos. Eu não quero subir ao palco e descer. Tenho que criar uma conexão íntima com o meu ‘people'. Foi isso que aconteceu. O ‘show’ não começou muito bem, mas essa conexão existiu e foi importantíssima para terminar bem. O pessoal saiu de lá feliz. O meu ‘show’ tem que ser essa comunhão. Essa troca de sentimentos. Quando subo ao palco tenho que dar o meu melhor, para o pessoal sentir que faz parte", remata o rapper praiense.