Historiador do MPLA alerta para risco de rotura no partido devido ao combate à corrupção

O historiador congolês Jean-Michel Tali diz que o Presidente de Angola tem de decidir entre ir "o mais longe possível", para deixar um legado positivo ao país, ou "parar pelo caminho", por receio de rotura no seu partido.

Na opinião do historiador, autor de um livro sobre a história do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), não há dúvidas de que o atual Presidente angolano vai vencer as próximas eleições, a realizar dentro de ano e meio, no país.

As questões são como João Lourenço vai ganhar e desempenhar o final deste mandato e o próximo, bem como as consequências dessa atuação para o seu próprio partido, no poder desde a independência.