Homem acusado de feitiçaria agredido até à morte em Angola

Um homem de 50 anos foi espancado até à morte, sob acusação de feitiçaria, na cidade angolana de Chongoroi, província de Benguela, informou esta terça-feira fonte oficial.

Segundo o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional em Benguela, inspetor-chefe Ernesto Chiwale, citado pela agência de notícias Angop, o homem foi atacado por oito pessoas com varapaus e atingido com golpes na cabeça que lhe causaram a morte.

Os oito implicados, com idades entre 17 e 43 anos, acusavam a vítima de supostas práticas de feitiçaria naquela localidade e foram detidos pelas autoridades.

As acusações de feitiçaria são tratadas geralmente por sobas (autoridades tradicionais) nas Ombalas (instituições que representam o tribunal tradicional), visto que o ordenamento jurídico angolano não tem qualquer enquadramento desse fenómeno social, acrescenta a Angop.