Homem armado rapta seis alunas de uma escola na Nigéria

Um homem armado raptou seis alunas e dois funcionários de um colégio interno no norte da Nigéria esta quinta-feira.

De acordo com as autoridades nigerianas, as crianças e os dois adultos foram levados durante a manhã do Engravers College numa zona remota perto de uma vila na cidade de Kaduna.

O norte da Nigéria é considerado território maioritariamente muçulmano onde grupos armados como os Boko Haram estão fortemente ativos, o que origina uma série de conflitos que incluem raptos para obter dinheiro em troca.

Em 2014, cerca de 100 em mais de 270 raparigas foram raptadas de Chibok pelos Boko Haram e continuam em cativeiro.