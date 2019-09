Homem destrói instalações de embaixada portuguesa em São Tomé

Um cidadão são-tomense destruiu hoje as instalações da embaixada portuguesa em São Tomé e Príncipe, alegadamente devido à demora no processamento de visto para viajar para Portugal, disse fonte policial."Ele alega que fez um pedido de visto há 67 dias, e movido pela raiva, decidiu destruir as instalações da secção consular", situada na capital, São Tomé, disse à imprensa o comandante distrital da policia nacional Faico Miguel.O referido cidadão foi detido pela polícia e entregue ao Ministério Público, devendo ser ouvido ainda hoje pelo juiz de instrução criminal.A embaixada de Portugal escusou-se a prestar qualquer declaração aos jornalistas e ainda não se conhece o valor dos prejuízos causados.Um membro da família do home o disse à Lusa que "é a terceira vez que ele mete pedido de visto e recebe indeferimento, mesmo assim a embaixada não devolve o dinheiro".Dezenas de pessoas manifestaram solidariedade em relação ao comportamento do jovem e na rede social Facebook estavam a circular recolhas de contribuições para pagar um advogado para a sua defesa.