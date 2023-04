Homem detido ao vender garras e dentes de leão no centro de Moçambique 

Um homem de 38 anos foi detido na posse de 14 garras e quatro dentes de leão, fruto de caça ilegal, que pretendia vender na baixa da cidade moçambicana da Beira, anunciou esta terça-feira a polícia criminal de Moçambique.

"O nacional foi detido no dia 14 de abril, em flagrante delito", disse Alfeu Sitole, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na Beira, centro do país.

O suspeito alegou ter recebido o produto de caça das mãos de uma pessoa para entregar a outra, com promessa de receber valores monetários, que não quantificou.

Depois de detido, enfrenta agora uma possível acusação por crime de abate e porte ilegal de espécies proibidas, frisou.

Segundo Sitole, o suspeito já vem praticando este tipo de crime desde há longa data, tendo inclusive vendido produto da mesma natureza a cidadãos provenientes da cidade de Maputo.

"Diligências estão em curso para localizar mais envolvidos", concluiu.