Homem detido em Moçambique por exumar ossadas de familiares para vender

Um homem foi detido em Nampula, principal cidade do Norte de Moçambique, por exumar as ossadas do pai, da mãe e de um tio para vender a um empresário, disse esta quinta-feira à Lusa o porta-voz provincial da polícia.

O suspeito foi detido na quarta-feira, na posse de 19 ossadas humanas, disse o porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, Zacarias Nacute.

O homem foi encontrado por líderes comunitários depois de destruir três campas de um cemitério familiar em Ntocolo, povoação no limite entre os distritos de Mecubúri e Lalaua.

Segundo a polícia, o homem pretendia vender as ossadas para um suposto garimpeiro em Lalaua, em troca de uma motorizada e 20 mil meticais (288 euros).

A PRM diz que esta não é a primeira vez que deteve cidadãos por exumar corpos para fins idênticos, geralmente associados a crenças sobrenaturais.

O porta-voz avançou que decorrem investigações para localizar o mandante do crime e apelou ainda à vigilância da população para "evitar que se profanem campas".