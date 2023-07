Homem detido na África do Sul com 250 quilos de heroína vinda de Moçambique

Um homem de 49 anos foi detido por entrar no nordeste da África do Sul com cerca de 250 quilogramas de heroína proveniente de Moçambique com destino ao mercado internacional, anunciou esta segunda-feira a polícia sul-africana.

A droga, estimada em 75 milhões de rands (3,7 milhões de euros), foi apreendida na província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com o país lusófono vizinho, segundo as autoridades.

Em comunicado, a unidade policial de investigação de crime organizado prioritário (Hawks, na sigla em inglês) referiu que a droga estava escondida num fundo falso na parte traseira de um veículo pesado de transporte de mercadorias, apreendido na noite de domingo, em Mpumalanga.