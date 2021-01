Homem detido na ilha São Vicente, em Cabo Verde por crimes de homicídio

Um homem de 52 anos foi detido na ilha cabo-verdiana de São Vicente suspeito da autoria de um crime de homicídio e de outro na forma tentada, divulgou este domingo a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que a detenção do homem, fora de flagrante delito, foi concretizada sábado, naquela ilha, sendo suspeito da autoria material de um crime de homicídio, na sua forma consumada, e de coautoria na prática de um crime de homicídio tentado, ambos ocorridos em 22 de dezembro último.

A PJ suspeita que a vítima do homicídio consumado, cujo corpo viria a ser encontrado carbonizado, em São Vicente, seria o segundo coautor do crime de homicídio tentado, juntamente com o agora detido, "tendo, alegadamente, efetuado um disparo contra uma mulher numa oficina de alumínio, na localidade de Madeiralzinho".

A operação, que culminou com a detenção do homem, contou com a colaboração da Polícia Nacional, tendo o tribunal de São Vicente aplicado a prisão preventiva ao suspeito, como medida de coação.