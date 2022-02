Homem mata três filhos e suicida-se na província angolana do Bié

Um homem matou os seus três filhos e suicidou-se em seguida, na comuna de Calucinga, município do Andulo, província angolana do Bié, informou esta terça-feira a polícia local.

Em declarações à agência Lusa, o segundo-comandante da polícia no Andulo, Guilherme Cumpanha, disse que as informações prestadas pela mulher do indivíduo dão conta de que o mesmo se encontrava supostamente em estado de embriaguez.

Cumpanha frisou que as crianças tinham 3, 7 e 12 anos e foram mortas à catanada pelo pai, que em seguida se suicidou.

Segundo o oficial, a mulher não se encontrava em casa, porque tinha ido a um óbito, onde deveria passar a noite.

"A esposa contou que se despediu do marido e ele estava em estado de embriaguez", referiu o oficial, salientando que a polícia não conseguiu ainda apurar se havia algum problema entre o casal, estando a investigar para determinar o motivo desta ação.