Homem morre ao tentar tirar anilha de granada que encontrou na horta de casa em Angola

Um homem morreu e o seu irmão ficou gravemente ferido, quando aquele tentou retirar a anilha de uma granada que encontrou na sua horta, na província do Cunene, no sul de Angola, informou a polícia local.

Segundo o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional no Cunene, superintendente Nicolau Tuvekalela, a vítima encontrou o explosivo, que se presume ser uma granada, na sua horta, levando o objeto para a sua residência com o objetivo de retirar a anilha e fixar na coleira do seu jumento.

"Postos no interior da residência, foi batendo inúmeras vezes, causando uma explosão que originou a sua morte imediata e ferimentos ao seu irmão", disse o porta-voz da polícia no Cunene, em declarações à rádio pública angolana.