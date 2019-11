Homem suspeito de abusar sexualmente de irmã menor em Cabo Verde

A Polícia Judiciária de Cabo Verde anunciou esta quinta-feira a detenção, na ilha de São Vicente, de um homem de 28 anos, suspeito de abusar sexualmente da irmã, de 10 anos.

Em comunicado, aquela força policial refere que a detenção foi realizada na terça-feira em Ribeira Bote, São Vicente, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, fora de flagrante delito.

"A vítima, hoje com 11 anos, é irmã do suspeito, com quem residia na mesma casa, sendo que à data dos factos contava com 10 anos", lê-se no comunicado, que acrescenta que os abusos, praticados de forma continuada, foram filmados pelo suposto agressor.

O homem foi, entretanto, presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou como medida de coação a prisão preventiva, segundo a Polícia Judiciária.