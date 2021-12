Homem tenta envenenar sogra e acaba por matar sete pessoas da mesma família em Moçambique

A polícia moçambicana deteve um homem que terá posto veneno num recipiente de água na casa da sogra, causando a morte de sete pessoas da mesma família, na província da Zambézia, centro de Moçambique, disse hoje fonte da corporação.

O homem, de 22 anos, terá colocado uma substância usada para matar ratos num bidão de 20 litros onde se conservava água para consumo. A família bebeu a água contaminada e perdeu a vida na madrugada de sábado, dia de Natal, disse Sidner Lonzo, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia.

"Conforme informações colhidas no local e junto do indiciado, houve forte discussão com a sogra na semana passada, na qual houve promessas de morte", referiu à Lusa o porta-voz.

Segundo a polícia, cinco pessoas foram encontradas mortas na residência, entre as quais a sogra e quatro menores de 10 anos, e outras duas pessoas morreram num hospital local, para onde tinham sido levadas em estado grave.

De acordo com a PRM, o bidão com água contaminada foi levado para se examinado.