Homens vandalizam cemitério para roubar chumbo de caixões em Benguela, Angola

Um grupo homens não identificados estão a vandalizar o cemitério da Camunda, na província angolana de Benguela, para o roubo de chumbo de caixões, anunciou esta segunda-feira a Polícia Nacional.

Segundo o porta-voz da Polícia Nacional em Benguela, inspetor-chefe Ernesto Chiwale, foi registada na madrugada desta segunda-feira mais uma ação de vandalização no referido cemitério, a segunda em duas semanas.

"Infelizmente foi registado mais um ato de vandalização no cemitério. Estão em curso diligências investigativas, mas também foram adotadas algumas medidas, combinadas com alguns residentes na zona circundante do cemitério para que haja maior comunicação, informação oportuna, sobretudo quando identificarem algum movimento estranho no cemitério", disse Ernesto Chiwale, em declarações à Radio Nacional de Angola.

O porta-voz disse que foram igualmente reforçados os patrulhamentos na via pública, além das investigações que prosseguem para a identificação, localização e detenção dos presumíveis autores.

Por sua vez, o responsável do cemitério, Miguel Matias, disse à rádio pública angolana que já foram vandalizados pelo menos seis jazigos, os dois últimos na madrugada desta segunda-feira.