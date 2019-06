Homossexualidade deixa de ser crime no Botsuana

O Tribunal Superior de Gaborone, no Botsuana, descriminalizou, esta terça-feira, a homossexualidade como um crime punível desde 1965 com penas de sete anos de prisão.Segundo a rádio RFI, a justiça do Botsuana contestou o Código Penal que punia até sete anos de prisão as relações entre pessoas do mesmo sexo.Ao longo do acórdão do juiz Michael Leburu ficou clara a abolição de uma lei que oprime as minorias que "não devem ser excluídas e ostracizadas. Chegou o tempo em que a sexualidade entre pessoas do mesmo sexo deve seja descriminalizada".Vários defensores da comunidade LGBT já reagiram afirmando este que "avanço" se tornou um "sinal revigorante para a dignidade humana, a vida privada e a igualdade".Para Anita Faiffer, Presidente da Associação Gay Caboverdiana, "Cabo Verde e de África estão de parabéns,com a decisão da justiça de Gaborone".