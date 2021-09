Hospital de São Tomé e Príncipe sem capacidade para receber pacientes Covid-19

As autoridades são-tomenses anunciaram esta terça-feira que o principal Hospital do país já "não tem capacidade para receber mais pacientes" que são agora transferidos para uma unidade hoteleira adaptada, enquanto decorre a recuperação do antigo Hospital de Monte Café.

"O Hospital Central Ayres Menezes particularmente na ala do assintomático respiratório já não tem capacidade para receber mais pacientes. Daí que os pacientes estão sendo, desde ontem [segunda-feira], transferidos para o Hotel Miramar e posteriormente conduzidos a uma das alas do antigo Hospital Monte Café", revelou hoje o Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, que tutela interinamente a pasta da Saúde, através de uma publicação no Facebook.

A publicação esclarece que a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ivete Lima, assume interinamente a pasta da Saúde em substituição do Ministro da Saúde, Edgar Neves, que, segundo apurou a Lusa, encontra-se de férias no estrangeiro.

Agora na linha da frente na luta contra a covid-19, Ivete Lima, reuniu-se, segunda-feira, com os representantes da Ordem dos Médicos e dos sindicatos dos médicos e dos enfermeiros para "colher as suas contribuições afim de apoiar o Governo nas medidas, visando debelar os efeitos da pandemia no país" lê-se na publicação do referido ministério.

Além disso, segundo a publicação, a Ministra da Justiça analisou com os representantes do setor da saúde a "recusa de vacina de covid-19 por parte do pessoal da saúde, o aumento de casos nesta terceira vaga de covid-19", bem como "a massificação da vacina contra covid-19" e "o recrutamento de enfermeiros, médicos, pessoal de saúde reformado para reforçar a equipa de vacinação contra covid-19" no país.O Ministério da Justiça refere que o bastonário da ordem dos médicos, Celso Matos, assegurou que estão sendo realizadas ações "para o controlo da doença sobretudo a preparação para a vacinação em massa", enquanto o representante do Ministério da Saúde, Ito Bandeira "anunciou a existência de muitos técnicos infetados".

Nas últimas 24 horas São Tomé e Príncipe registou mais um óbito, de "uma pessoa do sexo masculino, do Distrito de Água Grande, de 42 anos".

Foi a terceira morte por covid-19 registada no país esta semana, depois de duas assinaladas segunda-feira.

De acordo com o boletim diário divulgado pelas autoridades locais, nas últimas 24 horas, houve o registo de 18 casos -- seis na ilha de São Tomé, e 12 na ilha do Príncipe - e seis recuperações da doença - quatro na ilha de São Tomé e duas na ilha do Príncipe.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 3.115 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 46 óbitos e 2.597 recuperações da doença.