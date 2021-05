Hospital no leste da Guiné-Bissau sem condições de internamento de doentes Covid após roubo de colchões

Um grupo de assaltantes, ainda por identificar, roubou 12 colchões de espuma no hospital regional de Gabu, leste da Guiné-Bissau, informou esta terça-feira o diretor do estabelecimento, Fodé Sissé, que lamentou a falta de condições de internamento de pacientes com Covid-19.

O assalto ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira.

De acordo com Fodé Sissé, os assaltantes levaram os 12 colchões de espuma que estavam disponibilizados para o internamento de doentes no centro de atendimento de doentes infetados com a Covid-19.

"O hospital já estava com dificuldades de internamento, agora é que a situação piorou. Neste momento estamos com camas sem colchões", observou o administrador do hospital regional de Gabu.

Fodé Sissé deu conta da situação ao comando da polícia de Gabu, que já está a averiguar a ocorrência.

O responsável acredita que os assaltantes, que se fizeram passar por técnicos do hospital, levaram outros materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde para o combate à Covid-19 na região de Gabu.

O centro de internamento de doentes com Covid-19 é um pavilhão relativamente afastado dos restantes do complexo hospitalar, por ser, no passado, local de atendimento de doentes com problemas respiratórios.

O administrador do hospital regional de Gabu lamentou que todo o hospital esteja sem segurança, apesar de vários pedidos nesse sentido, ao comando da polícia local e ao Ministério do Interior, em Bissau.

"Neste momento colocámos um elemento do pessoal para fazer a segurança no hospital", notou Fodé Sissé.

O responsável não sabe ao certo quem são os autores do roubo, mas afirmou ser "triste e lamentável" que sejam elementos da população de Gabu a praticar o ato.