Human Rights Watch acusa forças de segurança angolanas de "homicídios ilegais"

A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) acusou esta segunda-feira as forças de segurança angolanas de "homicídios ilegais, de abusos graves contra ativistas políticos e manifestantes pacíficos desde janeiro".

A HRW afirmou também que "o Governo deve garantir a realização de investigações urgentes, imparciais e transparentes às alegadas violações de direitos e aplicar sanções adequadas ou levar a tribunal os membros das forças de segurança responsáveis".

"Foram implicados membros da Polícia Nacional de Angola e do seu Serviço de Investigação Criminal, bem como do Serviço de Segurança e Inteligência do Estado, no homicídio ilegal de pelo menos 15 pessoas, bem como na detenção arbitrária de centenas de outras pessoas", apontou a ONG em comunicado, no qual se especifica que "as vítimas incluem ativistas sociais e políticos, artistas que criticam abertamente o Governo e manifestantes que organizaram ou participaram em atividades antigovernamentais pacíficas em todo o país".