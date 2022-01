Humorista angolano Gilmário Vemba já foi encontrado após sequestro

Gilmário Vemba, de 36 anos, já apareceu, depois de ter sido sequestrado, juntamente com o filhos menores. Miro e Nelson Vemba, irmãos do humorista, publicaram um vídeo na rede social Instagram a confirmar que Gilmário já tinha sido resgatado.

O humorista foi abordado por indivíduos, na noite de quinta-feira, quando se encontrava junto do prédio onde mora, em Luanda, Angola, tendo sido sequestrado nesse momento. Os filhos já estavam no interior do carro branco onde o humorista foi obrigado a entrar.

Após o desaparecimento, os irmãos denunciaram o sequestro nas redes sociais e mostraram um vídeo do momento.