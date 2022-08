Idoso encontrado decapitado em Cabo Delgado

Um grupo desconhecido decapitou um idoso na localidade de Mapate, interior do distrito de Muidumbe, na província de Cabo Delgado, disseram esta segunda-feira à Lusa fontes locais.

O corpo da vítima foi encontrado na quarta-feira pelos moradores locais, que suspeitam que o crime foi cometido pelos rebeldes que aterrorizam a província de Cabo Delgado desde 2017, explicou à Lusa um morador da localidade de Mapate, a pouco de 50 quilómetros da sede do distrito de Muidumbe.

"Ele vivia sozinho e também quase ninguém estava na vizinhança porque muitas pessoas abandonaram o local com receio dos últimos ataques que registamos", explicou o residente.



Uma fonte da força local disse à Lusa que as análises preliminares indicam que a vítima foi decapitada pelos rebeldes, notando que, há quase um mês, os grupos que aterrorizam a província mataram uma pessoa naquela região.





"Quero acreditar que é mais uma ação terrorista, há um mês mataram uma pessoa aqui em um ataque e, em resposta, nós conseguimos matar dois dos insurgentes", afirmou a fonte da força local, antigos combatentes da luta de libertação que apoiam as forças governamentais no combate contra a insurgência em Cabo Delgado.A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário.