Imagem rara mostra José Eduardo dos Santos debilitado no Dubai a embarcar para Barcelona. Veja o vídeo

O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi filmado esta semana no controlo de passageiros da zona VIP do aeroporto do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando se preparava para embarcar rumo a Barcelona, na Espanha, onde mantém residência.As imagens mostram o outrora homem forte de Luanda, agora com 78 anos, debilitado, mas bem disposto – acenou para a câmara - e acompanhado do seu staff. Eduardo dos Santos viaja regularmente para o Dubai, sobretudo desde que a sua filha, a empresária Isabel dos Santos, fixou residência naquela cidade.No mês passado, recorde-se, o presidente angolano, João Lourenço, também viajou para o Dubai e, na altura, alguma imprensa referiu que a deslocação teria como objetivo a manutenção de negociações com Eduardo dos Santos e a filha Isabel, que está a ser alvo de investigações por parte da Procuradoria-Geral de Angola.Na altura, o serviço português da emissora estatal alemã Deutsche Welle questionou a presidência da república angolana sobre esta deslocação, mas não obteve resposta nem sobre o motivo da viagem de João Lourenço nem acerca da agenda na cidade dos emiratos.