Imagens chocantes mostram mar de lixo em praia na África do Sul

Um vídeo publicado no Instagram mostra toneladas de lixo e plástico a ser varrido por ondas na praia de Durban, a terceira maior cidade sul africana. Josh Redman apelou ao munícipioJosh Redman, autor do vídeo publicado no instagram esta quinta-feira, dia 12, disse que "este é o resultado das chuvas fortes de verão que traz toda a poluição que se acumula nas margens do rio para o mar" ao Daily mailO jovem explicou ainda nas suas publicações que "é necessário fazer alguma pressão a nível internacional para se trabalhar numa solução, porque tentar obter algo vindo de África do Sul é impossível"Esta não é a primeira vez que Durban apresenta elevados níveis de poluição. Em abril deste ano foi gravado, no porto de Durban, a água coberta de resíduos, consequência das fortes inundações que ocorreram nessa altura.De momento ainda não existem informações relativamente a medidas tomadas por parte do governo sul africano.