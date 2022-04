Impacto da guerra é muito negativo e muito grave em África

O conselheiro do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alex Segura, disse esta quinta-feira à Lusa que o impacto da guerra na Ucrânia é "muito negativo e muito grave em África", devido às vulnerabilidades já existentes.

Em entrevista à Lusa no dia do lançamento do relatório sobre as Perspetivas, Alex Segura afirmou que "o impacto em África da guerra na Ucrânia é muito negativo, é muito grave, porque os países de baixo rendimento já tinham mecanismos mais limitados para lutar contra a pandemia de covid-19, e tiveram um choque importante, com mecanismos muito menos desenvolvidos do que os países avançados para gerir a pandemia".

Agora, continuou o conselheiro do departamento africano, "chegam numa situação de grande vulnerabilidade, e a preocupação principal do FMI é o aumento dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares".