Impunidade sobre homicídio de autarca em 2017 reflete intolerância em Moçambique

Analistas ouvidos esta quinta-feira pela Lusa consideram que a impunidade no assassínio de Mahamudo Amurane, presidente no município moçambicano de Nampula, há dois anos, reflete a intolerância que existe no país."É desolador pensar que um jovem político [44 anos] que estava a transformar a face de Nampula foi barbaramente assassinado e, até hoje, não há respostas", referiu Adriano Nuvunga, diretor da organização não-governamental Centro de Democracia e Desenvolvimento (CDD).A justiça não dá respostas, mas Nuvunga acredita que Amurane foi assassinado, faz na sexta-feira dois anos, porque incomodava o "status quo" e não há qualquer interesse em ver este caso resolvido".Mahamudo Amurane, eleito autarca pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido parlamentar, foi morto a tiro em 04 de outubro 2017, num dia em que o país celebra o feriado do Dia da Paz, alusivo à assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992, que marcou oficialmente o fim de um conflito de 16 anos entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).Para o diretor da ONG Centro de Integridade Pública (CIP), Edson Cortês, além de "revelar intolerância", o assassínio do antigo autarca expõe o "modus operandi" adotado em Moçambique para combater quem pensa diferente.A título de exemplo, Cortês aponta agressões contra figuras públicas e políticas e um homicídio, tudo ainda por esclarecer.O constitucionalista Gilles Cistac foi assassinado à queima-roupa numa rua de Maputo em 2015, o jurista Ericino de Salema foi raptado e agredido em 2018 e o académico Jaime Macuane foi ferido a tiro em 2016, sendo estes dois últimos comentadores televisivos."Há pessoas que não têm interesse em ver estes casos resolvidos. O poder político não tem incentivos estruturais para o fazer, principalmente por serem indivíduos com um posicionamento considerado incómodo", acrescentou Edson Cortês.Juma Aiuba, analista político, também é cético quanto ao esclarecimento do caso Amurane e acrescentou que o homicídio ocorreu exatamente no dia em que se celebrava a pacificação, pelo que, o crime "desmascara a ideia de um país em paz", lembrando também casos por esclarecer de "tantos outros ataques contra pessoas que pensam diferente"."O caso de Amurane foi o cúmulo. Ele foi morto no mesmo dia em que esteve na praça [da cidade] a depositar uma coroa de flores alusiva ao dia. Estamos perante uma liberdade fictícia e uma paz que só existe no papel", frisou Aiuba.O antigo autarca estava acompanhado no rés-do-chão de sua casa, durante o dia, quando um homem se aproximou e disparou.Na altura, a polícia moçambicana deteve duas pessoas que estavam no local, mas em agosto deste ano o Tribunal Judicial da Província de Nampula rejeitou as acusações contra os dois homens a quem o Ministério Público (MP) imputou a autoria da morte, considerando que o MP baseou-se apenas no facto de os dois homens terem estado presentes quando o então autarca foi baleado.Enquanto se espera por novos elementos na investigação, Adriano Nunvunga critica também o silêncio do Movimento Democrático de Moçambique, partido pelo qual o autarca foi eleito, mas com o qual manteve divergências nos últimos meses da sua vida."Devia ser o partido de Amurane também a exigir justiça e o MDM não está fazer isso", observou o académico, concluindo que "o mais assustador, no geral, é a forma como a vida política moçambicana continua a agir perante um crime hediondo como este".