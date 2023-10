Um incêndio de grandes proporções, que deflagrou esta segunda-feira numa esquadra da polícia, no nordeste do Egito, fez pelo menos 25 feridos, segundo as autoridades.

O incêndio destruiu a sede da polícia, de vários andares, na província de Ismailia, revelaram as autoridades.

Pelo menos 25 pessoas, na maioria agentes da polícia, ficaram feridas, apresentando queimaduras ou dificuldades respiratórias, tendo sido transportadas para hospitais.