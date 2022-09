Incêndio devora 20 bancas de venda no principal mercado da cidade moçambicana de Quelimane

Um incêndio aparentemente causado pela explosão de uma bateria de telemóvel destruiu 20 bancas de venda no principal mercado municipal da cidade de Quelimane, província da Zambézia, centro de Moçambique.

Em declarações aos jornalistas, agentes do Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap) de Moçambique - o serviço de bombeiros do país disseram que tantas outras bancas tiveram de ser destruídas como forma de impedir um alastramento maior das chamas.

Residentes que vivem perto do mercado foram obrigados a abandonar momentaneamente as suas casas por receios de serem atingidos pelo incêndio.

As chamas destruíram o sistema elétrico do mercado, tendo deflagrado na área onde é vendida roupa, maioritariamente usada, o que facilitou a rápida dispersão do fogo.