Incêndio em ambulância mata mulher grávida no centro de Moçambique

Uma mulher grávida morreu num incêndio numa ambulância que se preparava para transportar pacientes do distrito de Nhamatanda para o Hospital Central de Beira, província de Sofala, no centro de Moçambique, indicaram hoje fontes locais.

De acordo com fonte da autoridade local, o incêndio foi provocado pela explosão de uma botija de oxigénio, ao início da noite de quarta-feira, a qual estava a ser manuseada por técnicos do Hospital Rural de Nhamatanda naquela ambulância, que rapidamente foi consumida pelas chamas.

O administrador do distrito de Nhamatanda, Adamo Ossumane, disse aos jornalistas que no interior da ambulância estavam mais dois pacientes e três recém-nascidos, além de dois técnicos de saúde, que sofreram ferimentos, sem gravidade.

A mulher grávida acabou por morrer carbonizada no interior da ambulância, apesar dos esforços de outras pessoas que se encontravam no local para extinguir as chamas.