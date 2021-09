Incêndio mata cinco pessoas da mesma família no centro de Moçambique

Cinco pessoas da mesma família morreram na sequência de um incêndio no distrito de Mocuba, província da Zambézia, centro de Moçambique, disse esta quarta-feira à Lusa fonte do Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap).

Manuel Cumaio, porta-voz do Sensap na Zambézia, avançou que o sinistro ocorreu na segunda-feira, quando o fogo foi acendido para a limpeza de campos agrícolas, acabando as chamas por sair do controlo.

A família terá tentado controlar as chamas, mas sem sucesso.

Entre as vítimas estavam duas crianças e três adultos.

Na sequência, uma casa próxima ao local do incêndio foi atingida pelo fogo e destruída completamente, afirmou o porta-voz do Sensap na província da Zambézia.