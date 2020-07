Incêndio na Praia deixa Cabo Verde sem comunicações de voz e Internet

Um incêndio na sala de retificadores da CV Telecom, na cidade da Praia, no sábado, cortou as comunicações em Cabo Verde, tendo obrigado a empresa a ativar um plano de contingência, disse à Lusa fonte daquele grupo.

De acordo com José Borralho, diretor de engenharia e investimentos do grupo CV Telecom, o incêndio, cujas causas estão ainda por apurar, aconteceu cerca das 20h00 de sábado (22h00 em Lisboa), e cortou os serviços de voz e Internet, em ambos os casos da rede fixa e móvel, nacional e internacional, prestados pelos dois operadores do país.

O responsável explicou que nas últimas 24 horas têm sido colocados em funcionamento equipamentos alternativos, montados com o apoio de militares, o que permitiu restabelecer, progressivamente, os serviços de Internet prestados pelos operadores, inicialmente através da Unitel T+.

"Estamos a fazer todos os esforços. Ainda hoje até ao final do dia", apontou José Borralho, sobre o restabelecimento do serviço.

Cabo Verde fechou 2019 com 595.681 cartões SIM ativos (para uma população de quase 600.000 pessoas), distribuídos entre as duas operadoras de telecomunicações móveis que operam no arquipélago, de acordo com dados da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

Trata-se de uma taxa de penetração de 108% - para um país cuja população ronda as 550 mil pessoas --, mas uma quebra de 2% face ao final de 2018.

Só no quarto trimestre de 2019, os utilizadores das redes moveis cabo-verdianas (CV Móvel e Unitel T+) consumiram 256.218.219 minutos de comunicações de voz, um aumento de 7%, e enviaram 76.779.102 de mensagens escritas (SMS), um aumento de 17%, também face ao mesmo período de 2018.

Entre todas as formas de subscrição de Internet, o ano de 2019 fechou com um total de 438.645 assinantes do serviço, uma quebra de 0,8% face a 2018, correspondente a uma taxa de penetração nacional de 80%, de acordo com os dados da ARME.