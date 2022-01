O incêndio que deflagrou, este domingo, no parlamento da África do Sul, na cidade do Cabo, provocou o desabamento do telhado do edifício.







Imagens captaram as chamas a sair do topo do edifício bem como uma espessa coluna de fumo.





"Todo o complexo parlamentar está seriamente danificado, alagado e danificado pela fumaça", disse JP Smith, membro do comité da prefeitura da Cidade do Cabo responsável pela segurança e proteção, em entrevista em frente ao parlamento, referiu a CNN norte-americana."O telhado acima do antigo salão de reuniões desapareceu completamente e os escritórios adjacentes a ele e o ginásio foram destruídos", disse Smith. "A câmara da Assembleia Nacional atrás de mim, que vocês podem ver, está destruída, o teto estrutural desabou e o corpo de bombeiros teve que ser retirado momentaneamente."