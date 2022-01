Um violento incêndio de origem suspeita destruiu este domingo grande parte do edifício do Parlamento sul-africano, na Cidade do Cabo, provocando prejuízos de valor incalculável num edifício histórico e de grande valor simbólico para todos os sul-africanos.





De acordo com as autoridades, o incêndio deflagrou por volta das 06h00 da manhã numa zona de gabinetes no terceiro andar da Ala Nova do edifício, por cima do hemiciclo. Apesar dos esforços dos bombeiros, as chamas propagaram-se rapidamente a outras partes do edifício, nomeadamente, à sala da Assembleia Nacional, onde se reúnem os deputados, e à Ala Antiga do edifício, onde fica situada a sala do Conselho das Províncias, que terá ficado destruída.