Ineida Moniz levou a Baía das Princesas ao BLeza

A cantora cabo-verdiana Ineida Moniz deu este mês um concerto no BLeza, em Lisboa, e falou ao CM sobre a sua caminhada na companhia da música tradicional do seu país. Nasceu na cidade da Praia, ou Praia Maria, na Ilha de Santiago. Descobriu que gostava de cantar devido às 'festinhas' do liceu. O interesse cresceu e foi no Palácio da Cultura Ildo Lobo, num curso de verão, que encontrou a oportunidade de estudar voz e guitarra, isto em 2007. Ineida é agora presença assídua nos palcos de Cabo Verde, e chegou mesmo a atuar em Angola. No concerto do BLeza interpretou os ritmos que tem no peito. Morna, batuque, coladeira e funaná. "Da música cabo-verdiana eu canto tudo. É uma 'cachupada', mas não quero ficar presa ao tradicional. O tradicional é que me guia para ir buscar outras coisas pelo mundo fora. A música é uma imensidão, quero descobrir ideias novas" realça Ineida Moniz.

'Nha Kumadri' é um dos mais recentes temas da cantora. O videoclipe foi gravado na Baía de São Tomé, perto do aeroporto de Santiago, onde a praia já foi mais dourada do que é hoje, mas ainda mantém a vida de alguns pescadores. "É uma música muito especial. Além de falar da vivência das mulheres, quis ir buscar o tratamento que havia antes, em que as comadres se ajudavam muito. Quis realçar essa cumplicidade e falar do quotidiano das cabo-verdianas", sublinha a cantora. A Baía das Princesas, nome preferido de Ineida para a Baía de São Tomé, já contou com mais pescadores do que atualmente. Restam dois. "A maioria das pessoas saem de lá para a cidade, para trabalhar. As meninas como empregadas domésticas, e o pessoal que fica lá vai para a pesca, para a pecuária também, que é uma fonte de rendimento, e para a apanha de lenha. Está tudo retratado na minha música", informa a cantora, que preparou este tema com Jorge Almeida, seu 'mano' que faz sempre os arranjos das suas músicas. Dieg, Vando e Ndu completam a banda que gravou 'Nha Kumadri'.

Ineida Moniz já está a pensar na gravação de um disco, os fãs começam a pedir. Já tem músicas preparadas, algumas escritas por si, mas no seu primeiro disco gostava de contar com a participação de alguns compositores que aprecia e admira.

A cantora cabo-verdiana está presente num projeto internacional. "Uma banda francesa só com mulheres, voz e percussão. É um encontro de culturas, temos uma argelina, duas brasileiras, e vamos ser duas cabo-verdianas. Na cidade da Praia vamos ter uma residência artística e começar a trabalhar nas músicas. É um projeto além do projeto pessoal, que me está a deixar muito motivada. O encontro de culturas inspira-me muito", conta Ineida Moniz, da Baía das Princesas.