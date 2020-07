O número de infetados com a Covid-19 em África subiu para 787.501 nas últimas 24 horas, com um total de 16.697 mortos, mais 263 do que no dia anterior, segundo os dados sobre pandemia.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) indica hoje que a região tem agora 787.501 infetados, mais 17.201 que na véspera. Regista igualmente 446.082 doentes recuperados (mais 9.384).