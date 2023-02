Inflação em Angola caiu 15,11 pontos percentuais em janeiro de 2023, fixando-se em 12,55%

A taxa de inflação em Angola caiu 15,11 pontos percentuais em janeiro de 2023 face ao período homólogo, fixando-se em 12,55%, segundo o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) divulgado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano.

Segundo o IPCN, a variação homóloga registou, em janeiro de 2023, um decréscimo de 15,11 pontos percentuais em relação ao igual período anterior (janeiro 2022), verificando-se uma desaceleração de 1,31 pontos percentuais quando comparado com o mês anterior.

Em termos mensais, refere a Folha de Informação Rápida (FIR) do INE, o índice de preços registou uma variação de 0,83% entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Comparando as variações mensais, registou-se uma desaceleração de 0,04 pontos percentuais, redução igualmente registada em termos homólogos (janeiro 2022 a janeiro de 2023) com 1,17 pontos percentuais.

A classe "vestuário e calçado" foi a que registou maior aumento de preços face ao mês anterior, com uma variação de 1,77%. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes: "saúde" com 1,69%, "bens e serviços" com 1,19% e "lazer, recreação e cultura" com 1,12%.

Zaire (1,09%), Namibe (1,07%) e Cunene (1,03%) são as províncias angolanas que registaram maior variação nos preços nesse período.

As províncias que registaram menor variação nos preços foram Moxico com 0,70%, Cuando-Cubango com 0,72% e Bengo com 0,75%.